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29 октября, 10:21

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Институт имени Пушкина: смысл слова "массово" зависит от того, чего ожидает адресат

В Институте имени Пушкина рассказали, как СМИ могут манипулировать словом "массово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Слово "массово", использованное при описании редких событий, может вводить аудиторию в заблуждение и применяться для манипулирования восприятием информации. Об этом старший преподаватель кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Петр Иванов рассказал Агентству "Москва".

По его словам, эти слова не называют конкретного числа, а их смысл зависит от того, чего ожидает адресат. Именно поэтому описание редкого события как массового может дезориентировать читателя или слушателя. Однако лингвист считает такую формулировку допустимой: массовым называют и редкое событие, интенсивность которого превосходит ожидания человека.

"Нельзя провести общепринятую границу между массовостью и малочисленностью, поскольку эта граница субъективна", – пояснил он.

Кроме того, прилагательное "массовый" и наречие "массово" используют в двух случаях: когда говорят о процессах с большим числом участников и когда обозначают явления, наблюдаемые чаще обычного. При этом массовость вовсе не обязательно означает участие большинства людей.

Иванов добавил, что обозначение количества в языке может быть точным, неопределенным или оценочным. "Массовый" и "массово" относятся как раз к оценочной категории, поскольку их восприятие зависит от ожиданий говорящего и слушателя.

Несмотря на то что такая особенность наделяет эти слова определенным манипулятивным потенциалом, вопрос об их запрете выходит за рамки лингвистической компетенции, а решать его следует с опорой на юридические нормы и этические стандарты журналистской деятельности, заключил Иванов.

Ранее словосочетание "сикс севен" получило 14% голосов в рамках выбора потенциального слова 2026 года по версии медиахолдинга Rambler&Co. Лидером голосования стало слово "нейрослоп", описывающее низкокачественный контент от искусственного интеллекта, – за него отдали голоса 18% участников.

На втором месте расположилось "нишевый" (популярный в узких кругах) с 16%, а "ред-флаг" (тревожный звоночек) и "сикс севен" разделили третье место, получив по 14%. При этом почти четверть опрошенных (24%) признались, что без поиска не понимают значение ни одного из предложенных слов.

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