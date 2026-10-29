Hraparak.am: состояние здоровья президента Армении Хачатуряна ухудшилось

Фото: president.am

Состояние здоровья президента Армении Ваагна Хачатуряна ухудшилось, поэтому он отказывается от участия в мероприятиях. Об этом сообщает онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на свои источники.

"Хачатурян длительное время нездоров, в последнее время люди даже замечали изменения в его внешности", – пишет издание.

По данным СМИ, за последние недели состояние здоровья Хачатуряна стало хуже. Он не присутствовал на церемонии памяти жертв теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года.

Кроме того, президент отменил участие в ряде мероприятий, включая конференцию по биоразнообразию COP-17, но выступил с речью на открытии одного из них. 28 октября он пропустил церемонию вручения саудовской премии принца Талала в Ереване, которая должна была пройти "под высоким патронажем", сообщает издание.

Ранее депутаты от правящей в Армении партии "Гражданский договор" и представители оппозиционных фракций подрались в парламенте республики. Потасовка началась после выступления парламентария Тарона Чахояна, известного скандальными высказываниями. Словесная перепалка между ним и главой фракции "Сильная Армения" Нареком Карапетяном переросла в драку.

