Один человек погиб и девять пострадали в ДТП на Урале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Женщина погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе на Урале. В аварии также пострадали девять человек. О происшествии сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Свердловской области.

"Одна женщина погибла на месте до прибытия скорой помощи. Среди девяти выживших пассажиров пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет, все получили гематомы, ушибы и травмы разной степени тяжести", – говорится в публикации.

До этого три человека получили травмы при столкновении автобуса, грузовика и двух легковых машин в Воронеже.

Инцидент произошел 30 октября в районе дома № 39/2 по улице Волгоградской. 55-летний водитель пассажирского автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком. Сотрудники регионального управления МВД начали проверку.



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