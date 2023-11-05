ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Новой улицей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля попали в ДТП в районе 3-го километра МКАД. Об аварии сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне 3-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате один из них наехал на препятствие и опрокинулся. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.

Автомобилистов предупредили, что движение в районе аварии затруднено.

Ранее пятнадцать автомобилей одновременно попали в ДТП в Новосибирске после сильного снегопада. Причиной аварии мог стать самосвал, который развернуло на дороге, считают очевидцы. В результате автомобили, которые двигались в гору, врезались друг в друга.



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