Муниципалитеты Подмосковья и Мосавтодор обследуют все мосты региона после ЧП в Подольске

Фото: телеграм-канал "Григорий Артамонов"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал от муниципалитетов и ГБУ "Мосавтодор" организовать проверку всех мостов в регионе после ЧП в Подольске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.

"В связи с происшествием выехал на место. Вместе с профильными специалистами и представителями оперативных служб осмотрели объект. О ситуации доложил губернатору", – заявил он.

По результатам осмотра повреждений, как утверждает Артамонов, террористический акт был сразу исключен из списка возможных причин обрушения моста. В связи с этим точную причину инцидента на данный момент уточняют специалисты.

Кроме того, Артамонов добавил, что женщине, которая была в автомобиле во время обрушения моста, будет оказана медпомощь. При этом он отметил, что пострадавшая не получила серьезных травм.

"Сейчас женщина находится под присмотром медиков. Окажем ей всю необходимую помощь", – добавил он.

Также Артамонов сообщил, что восстановление моста начнется после завершения следственных действий. Исполняющий обязанности главы Подольска подчеркнул, что взял эту ситуацию под свой контроль.

Ранее движение через реку Пахру в Подольске временно закрыли из-за обрушения части моста, расположенного на региональной дороге Кутьино – Дубровицы.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц из-за обрушения моста в Подольском округе. В результате инцидента пострадала женщина. Состояние женщины в Минздраве региона оценили как средней степени тяжести.

Прокуратура также организовала проверку по факту произошедшего. В ведомстве установят обстоятельства происшествия и дадут оценку действиям ответственных лиц.

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