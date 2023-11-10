Уголовное дело возбудили после обрушения моста в Подольске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц из-за обрушения моста в Подольском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Автомобильный мост обрушился в деревне Кутьино возле Подольска. В результате инцидента пострадала женщина.

"Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение, ей оказана помощь", – уточнили в региональном СК.

Состояние женщины в Минздраве региона оценили как средней степени тяжести, сообщает телеканал "360".

Местный житель рассказал СМИ, что обрушившийся мост летом этого года уже имел проседания и вмятины.

"Ездил с июля по мосту на велосипеде, последняя поездка прошла в среду. У моста были неприятные вмятины по обе стороны. Стыки тоже заделали недавно, но стало еще хуже, потому что на них подпрыгивали", – отметил он.

Когда автомобили проезжали по мосту, то конструкция будто раскачивалась, сказал местный житель. Другой мужчина рассказал, что 2 недели назад мост перекрывали для ремонта трещин и ям.

Прокуратура также организовала проверку по факту произошедшего. В ведомстве установят обстоятельства происшествия и дадут оценку действиям ответственных лиц.

По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова, ЧП обошлось без жертв. Движение по мосту временно закрыто. На месте работают оперативные службы.

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