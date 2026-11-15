Собянин: отражена атака еще 16 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще 16 дронов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков БПЛА.

Противник начал попытки атаковать столицу вечером в воскресенье, 15 ноября. Ранее градоначальник сообщил о ликвидации еще 11 дронов.

В связи с этим аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это важно для обеспечения безопасности полетов.

