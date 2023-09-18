Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 09:32

Происшествия

При обрушении пешеходного моста в Приморье пострадал водитель грузовика

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Водитель самосвала пострадал при обрушении пешеходного виадука на выезде из Владивостока, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

По ее данным, ЧП произошло 18 сентября около 15:18 (08:18 мск). На автомобиле Sinotruk Howo во время движения был поднят грузовой отсек, который ударился о надземный пешеходный переход. В результате виадук обрушился на проезжую часть.

Пострадавшему оказывается помощь медиков.

Ранее уточнялось, что ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск. Движение на дороге перекрыто сотрудниками ГИБДД. Образовался затор.

Видео: телеграм-канал Baza

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика