При обрушении пешеходного моста в Приморье пострадал водитель грузовика

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Водитель самосвала пострадал при обрушении пешеходного виадука на выезде из Владивостока, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

По ее данным, ЧП произошло 18 сентября около 15:18 (08:18 мск). На автомобиле Sinotruk Howo во время движения был поднят грузовой отсек, который ударился о надземный пешеходный переход. В результате виадук обрушился на проезжую часть.

Пострадавшему оказывается помощь медиков.

Ранее уточнялось, что ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск. Движение на дороге перекрыто сотрудниками ГИБДД. Образовался затор.



Видео: телеграм-канал Baza