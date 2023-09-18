18 сентября, 09:32Происшествия
При обрушении пешеходного моста в Приморье пострадал водитель грузовика
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Водитель самосвала пострадал при обрушении пешеходного виадука на выезде из Владивостока, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.
По ее данным, ЧП произошло 18 сентября около 15:18 (08:18 мск). На автомобиле Sinotruk Howo во время движения был поднят грузовой отсек, который ударился о надземный пешеходный переход. В результате виадук обрушился на проезжую часть.
Пострадавшему оказывается помощь медиков.
Ранее уточнялось, что ДТП произошло на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск. Движение на дороге перекрыто сотрудниками ГИБДД. Образовался затор.
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