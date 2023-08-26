Граждане из КНДР оказали помощь в устранении наводнения в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "Агентство международного сотрудничества ПК"

Граждане Северной Кореи приняли участие в устранении последствий наводнения на центральном рынке города Уссурийска в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное агентство международного сотрудничества.

"В ликвидации последствий наводнения помогают волонтеры – граждане КНДР. Волонтеры из числа граждан КНДР, которые находятся сейчас в Приморском крае, приняли участие в уборке территории Центрального рынка в Уссурийске, где после наводнения образовался толстый слой ила и мусора. Сейчас все намного лучше", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае случилось наводнение из-за обильных осадков и прорвавшейся дамбы на реке Раздольной в Уссурийске. Власти Приморья ввели в регионе режим ЧС.

С начала августа дожди многократно приводили к затоплениям и нарушению проезда к селам в Приморском крае. Вследствие наводнения, вызванного тайфуном Ханун и полярным фронтом, в середине августа был объявлен режим ЧС на региональном уровне. Ливни снова обрушились на область 23 и 25 августа. В пятницу губернатор Олег Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального масштаба. Ущерб, нанесенный осадками за две недели, на данный момент оценивается в 7 миллиардов рублей. Городской округ Уссурийск оказался одним из наиболее пострадавших от ливней муниципальных образований.

Две недели назад в этом регионе случилось самое масштабное и разрушительное за последнее десятилетие наводнение. Река Раздольная поднялась на рекордные 10 метров и подтопила 27 домовладений и 111 придомовых территорий.