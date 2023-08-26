Более 360 субъектов МСП пострадали от паводка в Приморском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 360 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) пострадали от паводка в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

"На текущий момент в крае зафиксировано 364 пострадавших в результате ЧС субъекта МСП, из них 314 – в Уссурийске, единый реестр пострадавшего бизнеса регулярно обновляется", – отмечается в сообщении.

По данным властей, сейчас ведется учет предпринимателей, которые обратились за помощью в краевой центр "Мой бизнес", Фонд развития Приморского края, Гарантийный фонд Приморского края и в кредитно-финансовые организации, готовые оказать меры поддержки.

В настоящее время нескольким компаниям одобрена реструктуризация кредита. При предоставлении бизнес-плана есть возможность продления отсрочки по основному долгу на срок до одного года. Оценку всех пострадавших предпринимателей планируется завершить к концу недели.

В правительстве региона заявили, что также выплаты предоставляются местным жителям, потерявшим имущество во время паводка. Краевые выплаты составляю 7 тысяч рублей, они касаются касаются всех муниципалитетов, которые пострадали от наводнения.

Средства будут выделяться следующим образом: 3,5 тысячи рублей сразу и 3,5 тысячи после завершения ремонта. Факт проведения ремонта установит комиссия.

Власти уточнили, что первые выплаты местные жители получат на следующей неделе.

В свою очередь, мэр Владивостока Константин Шестаков в телеграм-канале сообщил, что специалисты фиксируют спад воды после паводка в городе.

"Вода значительно спала по всему городу, в том числе в районе Спутника. Безусловно, подтопления еще есть. С помощью квадрокоптеров обследуем зоны, наиболее пострадавшие от затоплений. По ним сегодня начинают работать административные комиссии", – отметил градоначальник.

Накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе вводится режим ЧС федерального характера. По его словам, такое решение приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко.

Непогода пришла в Приморский край две недели назад. Ливни во Владивостоке привели к протечке крыши ремонтируемой школы, обрушению части опорной стены и затоплению дорог.

Из-за сильного дождя в городе затапливает некоторые низкие участки дороги. Вода зашла даже в подвалы некоторых соцучреждений. Пожарно-спасательные отряды оперативно проводят откачку воды из подвалов Седанкинского дома-интерната и Дальзаводской больницы.

Циклон, обрушившийся на край 25 августа, привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока. Объявлено штормовое предупреждение.

Движение трамваев временно приостановили. Также на время перекрыли федеральную дорогу Уссури в районе остановки Седанка. Из двух детсадов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников.

Из-за непогоды учебный год в школах Владивостока для некоторых классов начнется позже. В частности, ученики 9–11-х классов начнут обучение с 4 сентября, чтобы не пропустить программу подготовки к экзаменам. Для школьников 5–8-х классов объявили свободное посещение с 4 по 11 сентября – родители смогут сами решить, отправлять ли ребенка в школу. Для учеников 1–4-х классов начало учебного года перенесли на 11 сентября.

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