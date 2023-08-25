ЧС федерального характера ввели в Приморье

Видео: телеграм-канал МЧС России

В Приморском красе вводится режим ЧС федерального характера, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем телеграм-канале

По его словам, такое решение приняли на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко.

"Введен федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия", – сказал глава Приморского края.

Кожемяко напомнил, что обильные осадки, выпавшие в регионе в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. В частности, пострадали более пяти тысяч домовладений, урон нанесен сельскому хозяйству, дорожной инфраструктуре и социальным объектам.

Губернатор сообщил, что общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей. По его словам, поддержку Приморью в восстановлении окажут федеральные власти. Он добавил, что в край уже поступает гуманитарная помощь для граждан и технические средства для устранения последствий паводка. Помогают также соседние регионы, заключил он.

Непогода пришла в Приморский край две недели назад. Ливни во Владивостоке привели к протечке крыши ремонтируемой школы, обрушению части опорной стены и затоплению дорог.

Из-за сильного дождя в городе затапливает некоторые низкие участки дороги. Вода зашла даже в подвалы некоторых соцучреждений. Пожарно-спасательные отряды оперативно проводят откачку воды из подвалов Седанкинского дома-интерната и Дальзаводской больницы.

Циклон, обрушившийся на край 25 августа, привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока. Объявлено штормовое предупреждение.

Движение трамваев временно приостановили. Также на время перекрыли федеральную дорогу Уссури в районе остановки Седанка. Из двух детсадов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников.

Из-за непогоды учебный год в школах Владивостока для некоторых классов начнется позже. В частности, ученики 9–11-х классов начнут обучение с 4 сентября, чтобы не пропустить программу подготовки к экзаменам. Для школьников 5–8-х классов объявили свободное посещение с 4 по 11 сентября – родители смогут сами решить, отправлять ли ребенка в школу. Для учеников 1–4-х классов начало учебного года перенесли на 11 сентября.

Новости мира: ураган обрушился на запад Саудовской Аравии