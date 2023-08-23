Во Владивостоке подтоплены школа и дороги из-за сильного ливня

Фото: телеграм-канал "Администрация Владивостока"

Ливни во Владивостоке привели к протечке крыши ремонтируемой школы, обрушению части опорной стены и затоплению дорог. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Как сообщают в пресс-службе, подрядчик, который ремонтировал кровлю школы № 74, устранит последствия за свой счет.

"Подрядчик, после того как демонтировал часть кровли, затянул тентом, но с таким объемом дождя, к сожалению, тент не справился, в связи с чем произошла протечка", – заявил первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко.

Сейчас подрядчик начал восстанавливать тент, чтобы туда больше не попадал дождь. После этого здание просушат, отметили в пресс-службе администрации.

"Это брак в работе подрядчика", – добавил он.

При этом Дмитриенко уточнил, что рядом с лицеем № 41 из-за сильного напора воды завалило одну секцию подпорной стены. Эксперты сейчас подсчитывают ущерб и подготавливают техническое решение, чтобы восстановить конструкцию. Рухнувшую секцию уберут с территории учреждения в течение нескольких дней.

В мэрии рассказали, что из-за сильного дождя во Владивостоке затапливает некоторые низкие участки дороги, несмотря на поднятые решетки ливневой канализации. По их информации, вода зашла даже в подвалы некоторых соцучреждений. Пожарно-спасательные отряды оперативно проводят откачку воды из подвалов Седанкинского дома-интерната и Дальзаводской больницы.

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