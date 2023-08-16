Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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07:30

Политика

Новости мира: 50 человек погибли в Индии из-за проливных дождей

Новости мира: 50 человек погибли в Индии из-за проливных дождей

Авиалайнер МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале отправили в Москву

В Турции объявили о поимке нового фигуранта дела об убийстве посла Андрея Карлова

Борт с пострадавшими из Махачкалы прибыл в Москву

В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на автозаправке

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Как минимум 50 человек погибли в индийском штате Химачал-Прадеш из-за проливных дождей. Аномальные осадки стали причиной наводнений и оползней. В городе Симла спасатели разбирают завалы на месте рухнувшего храма. В нем находились несколько десятков человек, часть из них может до сих пор оставаться под обломками. Тем временем синоптики прогнозируют еще как минимум два дня ливней.

Дональду Трампу предложили добровольно явиться на собственный арест. Бывшего президента ждут в штате Джорджия, где ему предъявили объявления во вмешательстве в выборы. Обвинения, выдвинутые в штате против Трампа, прибавляют еще 20 лет тюрьмы ко всем его срокам по предыдущим обвинениям.

Турцию накрыло небывалое пекло. Температура воздуха впервые в истории страны поднялась до 49,5 градуса. Рекорд был установлен в городе Сарыджак. Местные экстренные службы просят людей не покидать кондиционированных помещений.

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