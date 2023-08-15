Пропавший во время взрыва в Махачкале 11-летний мальчик вернулся домой

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана"

Пропавший во время взрыва на АЗС в Махачкале 11-летний мальчик вернулся домой, сообщает телеканал "360".

Ребенка объявили в розыск накануне вечером. Сообщалось, что мальчик в черной рубашке с желтыми надписями и темных брюках исчез, когда на выезде из столицы Дагестана произошло ЧП. Объявление с приметами ребенка опубликовали в местных пабликах.

Спустя время мальчика нашли. По словам его родственника, ребенка на месте взрыва не было – он жив и здоров.

Также в Махачкале разыскивают 23-летнего Алигаджи Гасанова, пропавшего после трагедии на АЗС. В момент пожара молодой человек проезжал мимо заправки, остановился и начал помогать тушить машины. Вскоре прогремел взрыв и он перестал выходить на связь.

"Он изначально тушил машины. Когда был пожар, проезжал мимо, остановился, начал тушить. В ответ на звонок в этот момент сказал: "Я тушу машины". И сбросил сразу. Это последние его слова были", – рассказал брат пропавшего.

14 августа в Дагестане в автосервисе произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. В результате 35 человек погибли, 80 человек получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайно ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239–99–99.

Между тем глава российского Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств взрыва на автостанции в Махачкале на контроль в центральном аппарате ведомства. Вместе с этим Бастрыкин поручил главе СУ СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о первых результатах следствия.

На фоне произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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