МЧС РФ подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: телеграм-канал SHOT

МЧС РФ подтвердило информацию о гибели 35 человек в результате взрыва на АЗС в Махачкале, сообщается в телеграм-канале ведомства.

При разборе завалов на месте пожара обнаружили тела еще пяти человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

14 августа в Дагестане в автосервисе произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. 80 человек получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Между тем глава российского Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств взрыва на автостанции в Махачкале на контроль в центральном аппарате ведомства. Вместе с этим Бастрыкин поручил главе СУ СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о первых результатах следствия.

На фоне произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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