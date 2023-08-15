МЧС открыло горячую линию информационной поддержки по ситуации в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Между тем глава российского Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств взрыва на автостанции в Махачкале на контроль в центральном аппарате ведомства, следует из телеграм-канала СК.

"Председатель СК России направил на место происшествия опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании уголовного дела", – говорится в сообщении.

Вместе с этим Бастрыкин поручил главе СУ СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о первых результатах следствия.

На фоне произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

14 августа в Дагестане в автосервисе произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС.

Согласно последней информации от Минздрава РФ, трагедия унесла жизни 33 человек, еще 80 получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

Жители дагестанского поселка перекрыли участок федеральной трассы Астрахань – Махачкала