Пять человек пострадали в результате пожара на АЗС под Ульяновском

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Пожар произошел на автозаправке в Ульяновской области, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Он уточнил, что ЧП произошло в Кузоватовском районе.

"По предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, еще одного – как средней степени тяжести. Русских уточнил, что к настоящему моменту спасателям удалось локализовать возгорание на АЗС.

По факту пожара и взрывов проверку организовала областная прокуратура.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении промышленной и пожарной безопасности на объекте", – сообщается на сайте ведомства.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Краснодаре. Как сообщили в региональном главке МЧС, возгорание началось в поселке Пригородном. Пожару присвоили второй ранг сложности.