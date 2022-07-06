Ангар загорелся на Сельскохозяйственной улице в Москве

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Пожар произошел в ангаре на Сельскохозяйственной улице в Москве, сообщает ТАСС

"В 21:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, улица Сельскохозяйственная, дом 39, напротив [здания]. Происходит возгорание в металлическом ангаре на площади около 200 квадратных метров", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столица.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Возгорание локализовано.

Накануне пожар произошел в гараже на улице Лодочная на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.