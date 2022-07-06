Возгорание произошло на предприятии "Невинномысский азот"

06 июля, 00:00
Фото: 26.mchs.gov.ru
На территории предприятия АО "Невинномысский азот" в Ставропольском крае произошло возгорание трансформаторной подстанции. Об этом сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков.
"Возгорание на подстанции Б контролируется пожарными, выгорает масло. <...> Никаких угроз для распространения, тем более для жителей нет", – написал он в своем телеграм-канале.
По данным Миненкова, причиной возгорания стало короткое замыкание. Как уточняет издание "Блокнот Ставрополь" со ссылкой на пресс-службу мэрии, сотрудники завода были эвакуированы.
В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило вечером во вторник, 5 июля. В ликвидации возгорания задействованы 47 человек и 16 единиц техники.
"<...> с целью соблюдения требований безопасности была выведена в оперативный резерв часть технологических цехов. Пострадавших нет, выбросов нет", – говорится в сообщении.
АО "Невинномысский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и одним из ведузих химических предприятий на юге страны.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.
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