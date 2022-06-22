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Пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Главное управление МЧС.

"В 09:25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.

Огонь распространился в Красносулинском районе Ростовской области, на 882-м километре федеральной автодороги А-270. Согласно сведениям МЧС, в результате пожара никто не пострадал, угрозы распространения огня нет.

В 10:12 по Москве возгорание в теплообменнике было локализовано на площади 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее в июне был зафиксирован пожар в ангаре лакокрасочного завода в Одинцове. Впоследствии стало известно, что возгорание произошло в пункте приема металлолома.