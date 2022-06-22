Три человека пострадали при возгорании самолета в США во время посадки – СМИ

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Самолет из Санта-Доминго со 126 пассажирами на борту загорелся после приземления в аэропорту Майами, сообщает Associated Press.

Отмечается, что причиной пожара стало разрушение шасси при посадке. По информации агентства, три пассажира попали в больницу, остальным помощь не понадобилась.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Колорадо. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены. Причина происшествия пока неизвестна, ведется следствие.

До этого легкомоторный самолет Piper 28 совершил жесткую посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате происшествия пилот не пострадал, пассажиров на борту не было. По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.

