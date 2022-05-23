Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в США

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Фото: depositphotos/avoodin
Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Колорадо, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пожарную службу.
Отмечается, что никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены. Причина происшествия пока не известна, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Cessna упал на автомобильный мост в Майами и загорелся. В результате происшествия, пострадали не менее шести человек. Пятеро из них госпитализированы с ожогами. Аварийная посадка на мост произошла из-за того, что у воздушного судна отказал двигатель.
Также сообщалось, что в пролив Ла-Манш упал самолет, на борту которого находились два человека. Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться на севере Франции.
До этого легкомоторный самолет рухнул на жилые дома и загорелся в городе Санти американского штата Калифорния. Погибли два человека.
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