Самолет упал на автомобильный мост и загорелся в Майами

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Легкомоторный самолет Cessna упал на автомобильный мост в Майами и загорелся.

По данным телеканала NBC, пострадали не менее шести человек. Пятеро из них госпитализированы с ожогами.

Федеральное управление авиации сообщило, что на борту самолета находились три человека. Аварийная посадка на мост произошла из-за того, что у воздушного судна отказал двигатель.

Уточняется, что в настоящее время движение по мосту перекрыто.

Ранее сообщалось, что в пролив Ла-Манш упал самолет, на борту которого находились два человека. Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться на севере Франции.

До этого легкомоторный самолет рухнул на жилые дома и загорелся в городе Санти американского штата Калифорния. Погибли два человека.