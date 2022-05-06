Вертолет с 500 кг кокаина упал в Боливии – СМИ

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Вертолет, на борту которого находилось 500 килограммов кокаина, упал в районе Сан-Игнасио-де-Веласко департамента Санта-Крус в Боливии, сообщила газета Pagina Siete.

По данным издания, пунктом назначения, вероятно, была Бразилия. В результате крушения пострадали два члена экипажа, они госпитализированы.

По данному факту организовано расследование. Генпрокуратура страны арестовала членов экипажа.

Ранее небольшой самолет потерпел крушение в районе финского города Ювяскуля. Инцидент произошел в аэропорту Тиккакоски. В результате ЧП погиб пилот. Других людей на борту не было.

