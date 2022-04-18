Пилот погиб при крушении небольшого самолета в Финляндии

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Небольшой самолет потерпел крушение в районе финского города Ювяскуля. Об этом говорится в сообщении спасательной службы Центральной Финляндии.

Инцидент произошел в аэропорту Тиккакоски. В результате ЧП погиб пилот. Сигнал о крушении поступил спасателям в 20:34 по московскому времени. Других людей на борту не было.

Ранее сообщалось, что в Румынии потерпел крушение военный вертолет IAR 330-Puma, который участвовал в поисках пропавшего истребителя МиГ-21 ВВС республики.

На борту вертолета был экипаж в составе пяти человек. Все они погибли. Инцидент произошел в 11 километрах от аэродрома. IAR 330-Puma потерял связь с контрольной вышкой и пропал с радаров. До этого пилот успел пожаловаться на неблагоприятные погодные условия.

До этого девять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета у аэропорта столицы Доминиканы – города Санто-Доминго. Судно следовало в американский Орландо. После взлета лайнер попытался приземлиться из-за появления технических неполадок.