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Пять человек погибли при крушении военного вертолета в Румынии

происшествияза рубежом

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

В Румынии потерпел крушение военный вертолет IAR 330-Puma, который участвовал в поисках пропавшего истребителя МиГ-21 ВВС республики.

Как сообщил представитель Минобороны по печати Константин Спыну, слова которого приводит портал Ziua de Constanta, на борту вертолета был экипаж в составе пяти человек. Все они погибли.

Он уточнил, что крушение произошло в 11 километрах от аэродрома. IAR 330-Puma потерял связь с контрольной вышкой и пропал с радаров. До этого пилот успел пожаловаться на неблагоприятные погодные условия. По словам Спыну, был отдан приказ возвращаться на базу, но экипаж не успел его выполнить.

IAR 330-Puma вылетал на поиски истребителя МиГ-21 румынских ВВС, который вылетел с авиабазы на юго-востоке страны для патрулирования, затем потерял радиосвязь с диспетчером и исчез с радара.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС РФ. Экипаж воздушного судна погиб. Разрушений на земле обнаружено не было. В министерстве обороны России сообщили, что, по предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники.

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