Легкомоторный самолет перевернулся при посадке в Подмосковье

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Легкомоторный самолет перевернулся во время посадки в городском округе Ступино Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Возле деревни Торбеево самолет "Вильга-2000" перевернулся при маневре на взлетно-посадочной полосе", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находился только пилот. Во время инцидента он не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение на Камчатке в одном километре от взлетной полосы села Северные Коряки. На борту воздушного судна находились два члена экипажа, оба погибли. После падения начался пожар на площади 100 квадратных метров.

