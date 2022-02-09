Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

9 февраля, 17:33
Фото: ТАСС/TNS via ZUMA Wire
Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку вблизи села Новое Сумароково в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС.
"По предварительным данным, на борту находятся два инструктора, не пострадали", – приводит сообщение министерства ТАСС.
По данным СК, лайнер получил повреждения. По факту вынужденной посадки следователи начали проверку. Причина произошедшего устанавливается.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Всего на его борту находились три человека.
Сообщалось, что он приземлился на лед реки. В качестве предварительной причины происшествия называлась техническая неисправность.
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