Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Татарстане

Фото: ТАСС/TNS via ZUMA Wire

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку вблизи села Новое Сумароково в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС.

"По предварительным данным, на борту находятся два инструктора, не пострадали", – приводит сообщение министерства ТАСС.

По данным СК, лайнер получил повреждения. По факту вынужденной посадки следователи начали проверку. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью человека в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ульяновской области. Всего на его борту находились три человека.

Сообщалось, что он приземлился на лед реки. В качестве предварительной причины происшествия называлась техническая неисправность.

