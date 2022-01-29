В Новгородской области самолет МиГ-31 выкатился за пределы ВПП

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В Новгородской области истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел 29 января во время взлета для совершения планового полета. Причиной происшествия стала техническая неисправность самолета.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о падении вертолета Ми-8 Минобороны РФ. Инцидент произошел 28 января. Сообщалось, что вертолет приземлился на лед реки. В качестве предварительной причины происшествия называлась техническая неисправность.

Позже появилась информация об одном погибшем. Для оказания помощи пострадавшим на место были отправлены бригады спасателей и врачей.