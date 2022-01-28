Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ульяновской области

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Вертолет Ми-8 министерства обороны совершил жесткую посадку на лед реки в Ульяновской области. На борту находились два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", – заявили в министерстве.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО).

Воздушное судно не долетело до посадочной площадки около 150 метров и село, задев стабилизатор. Сам корпус вертолета не повредился. В результате происшествия пострадавших нет.