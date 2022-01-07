Названа возможная причина жесткой посадки вертолета в Башкирии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Причиной жесткой посадки вертолета в Башкирии могла стать техническая неполадка. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 7 января. По данным Приволжской транспортной прокуратуры на борту находилось три человека.

Частный борт совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе. По предварительным данным, вертолет совершал полет из Уфы в село Павловка.

На месте работают спасательные службы, прокуратура и следователи.

Ранее сообщалось, что один человек погиб после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод. Экипаж сам позвонил в службу 112. На место сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.

До этого медицинский вертолет совершил жесткую посадку в Ижевске. На борту находились четыре человека, никто не пострадал.