Один человек погиб после жесткой посадки вертолета в Удмуртии

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Фото: телеграм-канал SHOT
Один человек погиб после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Об этом написал глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь", – заявил Бречалов.
В данный момент спасатели завершили работы по поиску воздушного судна. По информации МЧС, пилот и пассажир вертолета были переданы врачам.
В ведомстве также отметили, что деблокирование пострадавших производили специалисты пожарно-спасательной части.
Вертолет Казанского авиапредприятия вылетел с аэродрома Ижевска в понедельник, 27 декабря, в 12:00 и совершил жесткую посадку в 14:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод.
По информации председателя правительства Удмуртии Ярослава Семеновна, экипаж вертолета сам позвонил в службу 112. На место сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи.
По факту случившегося сотрудники СК организовали проверку.
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