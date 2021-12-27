СК организовал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии

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Следователи выехали на место жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии и организовали по факту произошедшего проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное МСУ на транспорте СК РФ.

Предварительно, вертолет Казанского авиапредприятия вылетел с аэродрома Ижевска в 12:00 и совершил жесткую посадку в 14:00 в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. ЧП произошло в момент, когда вертолет обследовал нефтепровод. На борту находились два человека.

"Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации", – говорится в сообщении.

По информации председателя правительства Удмуртии Ярослава Семеновна, экипаж вертолета сам позвонил в службу 112. На место сразу выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная, одна врачебная и одна фельдшерская.

