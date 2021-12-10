Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета в Хакасии

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По факту крушения вертолета Robinson R-66 в Республике Хакасия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолетом Robinson R-66, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Robinson R-66 перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка в Кемеровской области, пилот подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер. На поиски вертолета вылетел поисковый Ми-8.

Позднее в МЧС сообщили, что Robinson R-66 разбился, а его пилот погиб.