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Происшествия

10:25

Вертолет Robinson R-66 подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер на Алтае

происшествия транспорт регионы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Вертолет Robinson R-66 подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер на Алтае, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По данным "Интерфакса", летательный аппарат перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка в Кемеровской области. Тогда сработал аварийный маяк.

Предполагается, что вертолет мог совершить аварийную посадку в районе поселка Верхний Алзак Таштагольского района. За ним вылетел поисковый Ми-8. По информации РИА Новости, на борту пропавшего вертолета находится один человек.

В ноябре вертолет Ми-8 аварийно приземлился на севере Красноярского края, все члены экипажа остались живы.

Инцидент произошел близ поселка Светлогорск в Туруханском районе. По предварительным данным МЧС, это был заказной рейс, двигавшийся по маршруту Валек – Игарка.

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