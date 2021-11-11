Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8 аварийно приземлился на севере Красноярского края, все члены экипажа остались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

"Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что информация о происшествии поступила в 13:15 (09:15 мск). Инцидент произошел близ поселка Светлогорск в Туруханском районе. По предварительным данным МЧС, это был заказной рейс, двигавшийся по маршруту Валек – Игарка.

Ранее самолет Bombardier Q-300, на борту которого находились шесть членов экипажа и 44 пассажира, совершил вынужденную посадку Среднеколымске в Якутии. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Никто не пострадал.