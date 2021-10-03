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В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли трое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Вертолет "Робинсон" упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино. На борту находились три человека. Все погибли", – говорится в сообщении.

Также данную информацию подтвердили в ГУ МЧС по Московской области. Известно, что после падения вертолета возгорания не последовало. К работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек.

Ранее пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. На его борту находились 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Борт обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку. В результате случившегося погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера.