СК показал кадры с места крушения самолета в Иркутской области

Видео: youtube.com/Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ показал кадры с места крушения самолета L-410 в Иркутской области. На них видно, как следователи осматривают место происшествия.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. На его борту находились 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Борт обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку. В результате случившегося погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера.

По факту ЧП Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Позднее губернатор Игорь Кобзев объявил в Иркутской области траур по погибшим 15 сентября.