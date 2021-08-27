Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью сразу после взлета

17:07 (обновлено 27.08.2021 17:59)
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью сразу после взлета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
"При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Перми самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", – сообщается в релизе.
На данный момент ведутся поиски двух членов экипажа, катапультировавшихся с разбившегося Су-24. Для их эвакуации направлен вертолет поисково-спасательной службы.
Отмечается, что разрушений на земле при падении самолета не произошло, так как он упал в лесистой местности. Как уточнили в пресс-службе, полет выполнялся без боекомплекта.
Ранее легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке. Никто из находившихся на борту не выжил.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: