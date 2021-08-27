Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью сразу после взлета

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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью сразу после взлета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

"При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Перми самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", – сообщается в релизе.

На данный момент ведутся поиски двух членов экипажа, катапультировавшихся с разбившегося Су-24. Для их эвакуации направлен вертолет поисково-спасательной службы.

Отмечается, что разрушений на земле при падении самолета не произошло, так как он упал в лесистой местности. Как уточнили в пресс-службе, полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Кубинке. Никто из находившихся на борту не выжил.