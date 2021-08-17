Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", – говорится в сообщении.

Там добавили, что для выяснения причин аварии будет создана специальная комиссия.

Ранее российский пожарный самолет Бе-200 разбился на юго-востоке Турции. Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь человек, пятеро из российской команды и трое – представители министерства лесного хозяйства Турции.