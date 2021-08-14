В Турции разбился пожарный самолет

15:45
Фото: телеграм-канал Baza
Пожарный самолет Бе-200 разбился на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости.
В управление лесного хозяйства страны заявили, что самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарными.
Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь человек, пятеро из российской команды и трое – представители министерства лесного хозяйства. Выживших в аварии с пожарным самолетом нет.
Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
Лесные пожары в Турции начались недалеко от туристического города Анталья 28 июля. Из-за жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов.
Эксперт рассказал, почему российские самолеты отправили тушить Турцию, а не Якутию
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