В Турции разбился пожарный самолет

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Пожарный самолет Бе-200 разбился на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости.

В управление лесного хозяйства страны заявили, что самолет был арендован у России для борьбы с лесными пожарными.

Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось восемь человек, пятеро из российской команды и трое – представители министерства лесного хозяйства. Выживших в аварии с пожарным самолетом нет.

Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Лесные пожары в Турции начались недалеко от туристического города Анталья 28 июля. Из-за жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов.