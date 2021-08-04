Лесной пожар в Турции достиг теплоэлектростанции

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Лесной пожар, возникший 28 июля в районе Антальи, достиг теплоэлектростанции, расположенной в городе Милас на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

"Пламя распространилось на ТЭЦ. Производится эвакуация всех со станции, в связи с чем звучат сирены", – говорится в сообщении администрации населенного пункта, где расположена электростанция.

Лесные пожары начались недалеко от туристического города Анталья 28 июля. В условиях жары, сухой погоды и сильного ветра возгорание быстро распространилось и добралось до других городов, в том числе курортных.

Между тем в Альянсе туристических агентств заявили, что на данный момент россиянам, отдыхающим на турецких курортах, ничего не угрожает, так как с самого начала бедствия были повышены меры безопасности для туристов.

