В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар

16:03
Фото: телеграм-канал Mash
Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы 15 вертолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции.
"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", – говорится в сообщении.
Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра. Отмечается, что площадь возгорания продолжает увеличиваться – черный дым заволакивает небо над городом, его клубы поднимаются в непосредственной близости от жилых домов.
В зону бедствия направился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Из района Манагвата эвакуировали жителей трех кварталов, однако, по словам мэра Антальи Мухиттина Беджека, пожар не угрожает туристическим объектам.
"Опасности для туристических объектов нет. На данный момент погибших и раненых нет. Четыре квартала города Манавгат эвакуируются", – заявил он.
Беджек отметил, что факт выявления сразу нескольких очагов пожара вызывает подозрение и будет тщательно расследован.
"Но сейчас главное для нас – спасти людей и потушить пожар", – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что сильный лесной пожар бушует на севере Афин. По словам властей, около 20 домов сожжены, есть сгоревшие автомобили. Огонь быстро распространился из-за ветра, его тушат сотни пожарных, 110 машин, 12 вертолетов и 9 самолетов. Также помогают многочисленные добровольцы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: