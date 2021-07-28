В Анталье вспыхнул сильный лесной пожар

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Сильный лесной пожар разгорелся в турецкой Анталье, в его тушении задействованы 15 вертолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции.

"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", – говорится в сообщении.

Пожар возник в двух местах в прилегающем к городу лесном массиве и быстро распространился на огромной территории из-за сильного ветра. Отмечается, что площадь возгорания продолжает увеличиваться – черный дым заволакивает небо над городом, его клубы поднимаются в непосредственной близости от жилых домов.

В зону бедствия направился министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Из района Манагвата эвакуировали жителей трех кварталов, однако, по словам мэра Антальи Мухиттина Беджека, пожар не угрожает туристическим объектам.

"Опасности для туристических объектов нет. На данный момент погибших и раненых нет. Четыре квартала города Манавгат эвакуируются", – заявил он.

Беджек отметил, что факт выявления сразу нескольких очагов пожара вызывает подозрение и будет тщательно расследован.

"Но сейчас главное для нас – спасти людей и потушить пожар", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что сильный лесной пожар бушует на севере Афин. По словам властей, около 20 домов сожжены, есть сгоревшие автомобили. Огонь быстро распространился из-за ветра, его тушат сотни пожарных, 110 машин, 12 вертолетов и 9 самолетов. Также помогают многочисленные добровольцы.