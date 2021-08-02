Эксперт объяснил, могли ли лесные пожары в Турции возникнуть из-за теракта

Ответственность за бушующие в Турции лесные пожары взяла на себя группировка "Дети огня". В республике организация признана террористической. Власти Турции допускают версию, что пожары в стране могли устроить намеренно. Разбираемся, можно ли считать произошедшее новым видом теракта и как бороться с подобными явлениями.



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Ультиматум властям

По данным турецкой газеты Yeni Safak, организация "Дети огня" публично объявила о своей причастности к масштабным лесным пожарам в социальных сетях. Ее деятельность связывают с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.

"Пора поставить турецкий режим на колени потоком огня, пока он не научится понимать другой язык", – сказано в заявлении организации.

СМИ утверждают, что "Дети огня" не впервые замечены в организации лесных пожаров на территории Турции. Якобы группировка устраивает их с 1990-х годов.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил журналистам, что говорить о причастности РПК к поджогам пока преждевременно. Он подчеркнул, что в ведомство по этому поводу поступило 270 обращений, каждое из которых проверяется. Также к расследованию подключена разведка, добавил представитель ведомства.

"РПК около трех лет занимается экономическими диверсиями, в том числе поджогами леса, но, чтобы мы могли точно сказать, имеют ли террористы отношение к последним пожарам, нужно этот вопрос проработать. Нужно не просто даже задержать подозреваемого, но и выяснить, кто стоит за ним", – приводит слова Сойлу РИА Новости.

Ранее власти заявляли, что не исключают вероятность поджогов и саботажа со стороны РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля сообщил о задержании подозреваемого в причастности к произошедшему.

Крупные пожары вспыхнули на юге Турции 28 июля недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. Тогда в качестве основной версии случившегося называли сильную жару. Затем огонь охватил еще несколько городов. Пострадавшие регионы Эрдоган объявил зоной бедствия.

В Бодруме пожар подошел вплотную к отелям, в связи с чем постояльцев пришлось эвакуировать. Среди них было порядка 100 граждан России, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. Там же рассказали, что за помощью отдыхающие в Турции российские туристы не обращались.

Жертвами лесных пожаров уже стали восемь человек, заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Еще 864 человека пострадали.

По словам министра сельского и лесного хозяйства страны Бекира Пакдемирли, за последние дни 125 возгораний удалось взять под контроль. Тушение еще семи пожаров в провинциях Анталья, Мугла и Ыспарта продолжается, добавил он. Всего в ликвидации возгораний задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около пяти тысяч сотрудников. По поручению Владимира Путина на помощь в тушении пожаров из России в Турцию были направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8. Также поддержку республике оказывают Испания, Украина, Азербайджан и Хорватия.



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Пожары в Турции – теракт?

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с Москвой 24 допустил, что поджоги лесов в Турции могли быть намеренными.





Иосиф Линдер президент Международной контртеррористической ассоциации Пока следствие не докажет обратного, сбрасывать эту версию со счетов ни в коем случае нельзя.

"Возможно, эта организация напрямую или в такой большой степени и не устраивала пожары. Может, они совершили поджоги в одном-двух местах, воспользовавшись тем, что возгорания произошли и в других. Но есть ряд факторов, которые говорят об одновременности возгорания в нескольких точках. Здесь вероятность злого умысла очень высока", – считает Линдер.

По словам эксперта, это не новый метод террористов, а один из известных способов проведения ими противоправных действий. Линдер отметил, что подобная ситуация встречается во многих странах на протяжении длительного времени.

"Система использования поджигателей применима представителями самых разных террористических организаций. Далеко не все их них закладывают бомбу или стреляют в кого-то. Они пользуются тотальной жарой и знают, что малейшая искра вызывает огромные пожары. Особенно в горных лесистых районах, где определенная роза ветров создает штормовые потоки, которые разносят огонь с реактивной скоростью", – комментирует эксперт.

Такой метод приводит к серьезным человеческим жертвам, а также большому экономическому и политическому ущербу, говорит Линдер. Подобными акциями группировки стараются показать уязвимость государства, которое не может защитить гражданское население, подчеркнул он.

Проблема в том, что пресечь подобную акцию очень сложно, сказал Линдер.

"Тем более здесь формально может не быть ни взрывчатки, ни оружия. Могут использоваться обычные бытовые вещи, которые не являются запрещенными. Вы же не будете арестовывать любого человека, у которого в кармане одна или две зажигалки", – рассказал эксперт.





Иосиф Линдер президент Международной контртеррористической ассоциации В большинстве подобных случаев, конечно, причастные лица задерживались уже после совершения пожара. Но в ряде ситуаций спецслужбам удавалось получить опережающую информацию и не допустить массовых поджогов. Этих лиц задерживали или на этапе подготовки, или в момент попытки совершения.

Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" призналась в поджогах леса

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в разговоре с Москвой 24 также не исключил версию намеренного поджога.

"С одной стороны, в Турции вполне естественны и природные пожары. И в этом смысле любая экстремистская организация, как это обычно делается, могла бы взять на себя ответственность за случайно произошедшие события для набора своей популярности. С другой стороны, полностью исключать то, что какие-то отдельные представители этих организаций могли поджечь участки территории, нельзя", – отметил Егорченков.

Политолог предположил, что версия о причастности террористов к поджогам в Турции может быть выгодна и властям страны.

"Не первую неделю Турция в разгар туристического сезона горит, и это видят по всему миру. С определенной точки зрения турецким властям было бы выгодно несколько сместить центр ответственности с себя на условных радикалов и экстремистов. С другой стороны, у экстремистов не так много поводов себя рекламировать. И такие масштабные природные явления могут стать для них удобной площадкой для раскрутки своих организаций", – считает Егорченков.

По мнению эксперта, организация подобных пожаров не похожа на стиль Рабочей партии Курдистана.





Дмитрий Егорченков директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Такие природные катастрофы сказываются и на населении в том числе. На тех же курортах работают представители разных этнических групп. И таким образом можно лишить наиболее бедные слои турецкого населения летнего заработка. Это не совсем укладывается в общую идеологию партии.

Егорченков обратил внимание, что сложившаяся ситуация может отразиться на иностранном турпотоке в Турцию. Однако на количестве российских путешественников, желающих отдохнуть на местных курортах, пока это никак не сказывается, резюмировал собеседник Москвы 24.

