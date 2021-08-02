Число погибших из-за лесных пожаров в Турции возросло до восьми

Восемь человек погибли из-за лесных пожаров в Турции, пострадавших более 800. Леса горят рядом с популярными курортными городами – Анталья, Мармарис, Манагавт. Около 100 туристов вывезли из отелей в Бодруме.

Турецкие СМИ пишут, что пожары, возможно, не природные – ответственность за поджоги на себя взяла организация "Дети огня". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.