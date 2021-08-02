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Общество

02:52

Жителей ЦФО предупредили об аномальной жаре в понедельник

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аномальная жара прогнозируется в центре Европейской части России в понедельник, 2 августа. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По прогнозу специалиста, температура воздуха превысит климатическую норму на 4–5 градусов. Причиной станут теплые воздушные массы на западной периферии циклона.

"Погода облачная с прояснениями. <...> Воздух насыщенный влагой и теплый", – рассказал Вильфанд.

Как заявил синоптик, в понедельник в ЦФО ожидается температура в районе +30 градусов. При этом со вторника регион накроет холодная часть антициклона.

"Во вторник еще переходный день, а начиная со среды уже осадков существенных не ожидается", – сообщил метеоролог.

Прогнозируется, что во вторник температура понизится до 24 градусов тепла и сохранится в этих пределах до пятницы. В то же время, в Европейской части страны произойдет серьезное понижение ночных температур.

"Со среды они будут 10–15 градусов, свежесть утром уже будет чувствоваться", – подытожил Вильфанд.

Ранее синоптик пообещал москвичам по-летнему теплое начало осени. Такой прогноз сделал метеоролог Александр Голубев.

Специалист уточнял, что самым жарким днем в городе станет 12 сентября.

В Москву вернется 30-градусная жара

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