Москвичам пообещали по-летнему теплое начало осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Теплая погода ожидает жителей столицы в начале осени. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Как рассказал в интервью метеоролог Александр Голубев, по-летнему теплыми окажутся первые десять дней сентября. Эксперт отдельно отметил, что аномальной жары в Москве не ожидается.
"Начиная со второй недели месяца в город придут дожди, а местами даже грозы", – объяснил синоптик.
По прогнозу специалиста, в дневные часы температура будет варьироваться от 15 до 25 градусов тепла. При этом ночью прогнозируются похолодания до плюс 5–8 градусов.
Самым жарким днем в городе станет 12 сентября, заявил Голубев. После этого Москву ожидает понижение температуры воздуха.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказывал о погоде в Москве в августе. По его словам, наступивший месяц в Москве будет дождливым и умеренно теплым. Таким образом, лето пойдет на спад, отмечал специалист.
Москвичам рассказали о погоде в августе
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