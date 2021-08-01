Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Последний раз комфортно можно будет искупаться в Москве в следующие выходные, сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, температура воды после этого окажется ниже +20 градусов, передает РИА Новости.

Синоптик также рассказал, что август в Москве будет дождливый и умеренно теплый. Он подчеркнул, что лето пойдет на спад. Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее на 0,3–0,8 градуса. В отдельные дни столбики термометров будут штурмовать даже 30-градусную высоту.

К середине месяца температурные показатели вернутся в свое климатическое русло, ночами в среднем посвежеет до плюс 8–13 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до плюс 18–23.

"Начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг. По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени – среднесуточная температура воздуха становится ниже +15 градусов", – сообщил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в столичном регионе поменяется температурный режим. В понедельник температура воздуха повысится до плюс 27–29 градусов в Москве и до 31 градуса в Подмосковье.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в первых числах нового месяца температура воздуха будет на 3–4 градуса выше нормы.