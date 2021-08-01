Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:20

Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Последний раз комфортно можно будет искупаться в Москве в следующие выходные, сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, температура воды после этого окажется ниже +20 градусов, передает РИА Новости.

Синоптик также рассказал, что август в Москве будет дождливый и умеренно теплый. Он подчеркнул, что лето пойдет на спад. Среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее на 0,3–0,8 градуса. В отдельные дни столбики термометров будут штурмовать даже 30-градусную высоту.

К середине месяца температурные показатели вернутся в свое климатическое русло, ночами в среднем посвежеет до плюс 8–13 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться всего до плюс 18–23.

"Начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг. По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени – среднесуточная температура воздуха становится ниже +15 градусов", – сообщил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в столичном регионе поменяется температурный режим. В понедельник температура воздуха повысится до плюс 27–29 градусов в Москве и до 31 градуса в Подмосковье.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в первых числах нового месяца температура воздуха будет на 3–4 градуса выше нормы.

В Москву вернется 30-градусная жара

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать