Аналитики "Яндекса" подвели погодные итоги июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году июль был теплее нормы на 2,8 градуса. К такому выводу пришли аналитики "Яндекс. Погоды", которые подвели итог второго летнего месяца.

По их данным, температура держалась выше нормы в течение 17 дней. Самым же жарким днем стало 14 июля – средняя температура за сутки составила 27,3 градуса, а максимальная – 34,1 градуса, что на 7,4 градуса превышает норму. Всего в месяце было семь ясных дней – 7, 9, 12, 13, 17, 22 и 26 июля. Пасмурных дней не было совсем.

13 июля стало самым жарким за всю историю наблюдений. В этот день воздух прогрелся до 33,6 градуса. 14 июля повторился рекорд 1951 года. Тогда температура воздуха поднялась до 34,1 градуса. При этом абсолютный рекорд температуры в 38,2 градуса, зафиксированный в Москве в 2010 году, побит не был.

По осадкам рекордов в этом году не установлено. 16 июля на метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет лишь 20% от климатической нормы июля. В целом за июль выпало 33,9 миллиметра осадков – это 40% от месячной нормы. Самым засушливым был июль 2014 года – тогда выпало лишь 4 миллиметров осадков.

15 июля в Мытищах зафиксировали пыльный вихрь. Вихревое движение воздуха возникает в жаркую, малооблачную погоду при сильном и неравномерном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Именно так и случилось 15 июля. Воздух начал подниматься наверх и закручиваться, затем столб воздуха сместился на пыльный участок.

4, 20 и 21 июля над городом раскинулись серебристые облака – это редкое и очень красивое атмосферное явление. Такие облака возникают на высоте 76–85 километров над поверхностью Земли. Их видно в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом солнца. Увидеть серебристые облака можно лишь несколько раз летом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что повышение температуры воздуха ожидается в Москве в ближайшие дни.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие выходные атмосферное давление немного повысится. В субботу днем ожидается жаркая погода с переменной облачностью, местами пройдет кратковременный дождь. В Москве ожидается плюс 28 градусов. Такая же погода сохранится в воскресенье.