Москвичам пообещали повышение температуры в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Повышение температуры воздуха ожидается в Москве в ближайшие дни. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Синоптик заявил, что в столице сохраняется хорошая летняя погода. При этом с субботы количество осадков в городе уменьшится.
"Температура будет 21–25 градусов. Это полностью соответствует климатическим нормам дневных температур", – подчеркнул Вильфанд.
Он также пообещал москвичам теплые ночи. В центре столицы в темное время суток температура воздуха будет подниматься до 21 градуса, заверил специалист.
По мнению метеоролога, такие подобные условия сохранятся до вторника.
"Дальше прогнозируется небольшое повышение температуры 26–28 градусов и небольшие кратковременные дожди", – объяснил Вильфанд.
Он также уточнил, что прогноз для столичного региона аналогичен погоде в центре Европейской части страны.
Как заявляла ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в воскресенье температурный фон будет выше климатической нормы на 2 градуса. При этом ожидается повышение атмосферного давления.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о температурных рекордах июля в Москве. По словам специалиста, средняя температура к концу месяца может составить +23 градуса.
Затопивший Европу циклон пришел в Москву
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